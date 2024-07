Rottamazione Quater | nuova proroga per la scadenza di luglio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il Governo italiano ha comunicato unaper la, spostando ladal 31al 15 settembre 2024. Questa misura è giunta in risposta alle numerose richieste dei contribuenti e delle associazioni di categoria, che avevano sollecitato un rinvio per poter affrontare meglio le difficoltà economiche in corso. LaLaè una misura introdotta dall’esecutivo Meloni per permettere ai cittadini di regolarizzare le loro posizioni debitorie con il fisco, pagando in modo agevolato le cartelle esattoriali pendenti. Questo strumento consente di ottenere una riduzione delle sanzioni e degli interessi di mora, agevolando così il pagamento dei debiti fiscali accumulati negli anni.