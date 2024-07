Nestlè lo scandalo dell’acqua minerale | accuse di contaminazioni e pratiche illegali

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dall’inizio di quest’anno in Francia si discute di unogravissimo che coinvolge la Nestlé Waters, divisione del gigante alimentare svizzero, in merito alla gestione delle sue acque minerali che sarebbero contaminate. Lecontro la multinazionale sono molteplici e gravi, con implicazioni che potrebbero minare seriamente la fiducia dei consumatori nei confronti di uno dei marchi più noti al mondo. Marchio che peraltro è periodicamente al centro, da decenni, di controversie sulle modalità di produzione e commercializzazione dei suoi prodotti. Contaminazione delle acque Uno degli aspetti più allarmanti riguarda adesso, come sopra accennato, la contaminazione delle acque minerali prodotte da Nestlé. I team giornalistici di Le Monde e Radio France hanno indagato per anni, portando alla luce una serie di eventi che la multinazionale deve provare a chiarire.