Morte Satnam Singh sopralluogo all’azienda agricola dove è avvenuto l’incidente

(Di giovedì 25 luglio 2024) Latina, 25 luglio 2024 – Il sindaco Matilde Celentano, questa mattina, ha preso parte aldi una delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, effettuato in “Missione caporalato” in due aziende agricole di Borgo Santa Maria, nel territorio di Latina. Caporalato e schiavitù “Il primo– ha riferito il Sindaco di Latina – ha riguardato un’azienda, gestita da un bengalese, che ad inizio mese è stata interessata da un’operazione dei carabinieri che ha portato al sequestro di baracche e a una denuncia per caporalato. Sono rimasta profondamente scossa dal degrado imperante registrato in tutte le pertinenze dell’azienda.