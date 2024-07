La strada si allaga l’asfalto cede Bilico sprofonda sulla Classicana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Questa mattina, intorno alle 7.30, un singolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato nei pressi della Darsena San Vitale,vicino alla rotonda della Sapir a Ravenna. Un camion è rimasto incastrato a causa di un cedimentole provocato da una perdita d’acqua, sollevando preoccupazioni sulle condizioni delle strade del porto, in particolare la, già note per essere malmesse. Il cedimento si è verificato quando il camion, poco prima del cavalcavia, è passato sopra un’areata a causa della rottura di un tubo sotterraneo. L’autista si è trovato di fronte a una vasta pozzanghera e, nel tentativo di attraversarla,ha ceduto sotto il peso del mezzo pesante. Il camion è rimasto incastrato, con il rischio concreto dire ulteriormente. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Ravenna.