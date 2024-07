Juve Koopmeiners solo a 45 milioni Soulè sempre più vicino alla Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Bologna, 25 luglio 2024 – Cristiano Giuntoli pronto all’assalto per Teun, maalle sue cifre. Lanon salirà fino ai 60richiesti dall’Atalanta e sfrutterà le vicine cessioni die Huijsen per finanziare il colpo a centrocampo. Al massimo, però, si arriverà a 45più bonus., invece, èpiùmentre su Huijsen si cerca uno spiraglio con il Bournemouth. La situazione. KoopcifraSaranno settimane intense sulla pista Teun. Laha due settimane di tempo per provare a chiudere l’operazione, perché l’Atalanta non intende cedere nella seconda metà di agosto con meno tempo a disposizione per trovare un sostituto, così serve fare in fretta con le cessioni che possono rimpinguare il budget.