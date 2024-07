Errani regina del tennis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Parigi, per inseguire un sogno. Anzi, il primo sogno si è realizzato: partecipare per l’ennesima volta nella sua lunga vita sportiva ai Giochi Olimpici. Sara, da Massa Lombarda – nata a Bologna solo per l’origine della madre – ha compiuto 37 anni il 29 aprile e per la quinta volta parteciperà alla rassegna a cinque cerchi e, questa volta, con fondate possibilità di arrivare a medaglia nel doppio femminile assieme alla compagna di queste ultime stagioni, ovvero Jasmine Paolini, ora numero 5 del mondo, come era statail 20 maggio 2013., poi, giocherà anche nel doppio misto assieme all’azzurro Vavassori, uno dei favoriti nel doppio maschile assieme ad un bolognese (questa volta per davvero) di Budrio, Simone Bolelli.