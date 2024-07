Doping caso Valieva | il Tas respinge il ricorso della Russia per l’oro a Pechino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il Tas di Losanna ha respinto ilFederazione russa di pattinaggio relativamente al: ufficiale, dunque, la revocamedaglia d’oro nel pattinaggio artistico a squadre alle Olimpiadi Invernali di2022. La russa Kamila, la quale aveva contribuito al successo del team russo, è ferma per una squalifica di quattro anni dopo esser risultata positiva alla trimetazidina in occasione di un test anti-. Di seguito la spiegazionedecisione definitiva da parte del Tas, organo che ha concesso la medaglia di bronzo al movimento russo in quella occasione: “Una commissione ha deliberato e concluso che i risultati dinella gara olimpica 2022squadra di pattinaggio artistico sono stati correttamente annullati. La squadra di pattinaggio del Roc non poteva ricevere la medaglia d’oro“.