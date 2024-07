Cerimonia di apertura delle Olimpiadi | potrebbero esibirsi Celine e Gaga

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 25 luglio 2024) Domani partiranno le2024 e da Parigi è appena arrivata un’indiscrezione davvero interessante. Nelle scorse ore sono state avvistate nella capitale franceseDion e Lady, le due regine della musica internazionaledurante ladidei giochi. Il noto giornalista di RMC, Thierry Moreau, ha rivelato chee la Germanotta canteranno insieme La Vie En Rose (cheha intonato moltissime volte negli scorsi anni): “Notizie della sera: posso dirvi cheDion e Ladypoco fa hanno provato in duetto “La vie en rose” celebra canzone di Edith Piaf.Dion sarà vestita da Dior con una bella mantella di piume rosa e nere“. Un ritorno in grande per la Dion, che non si esibisce in pubblico da anni a causa della sua malattia, la sindrome della persona rigida.