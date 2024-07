Capo Plaza scende nell’Arena Il rapper domani in concerto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Continuano i grandi appuntamenti musicali all’Arena della Regina di Cattolica. Questa volta è il turno di, già pronto a infuocare il pubblico con il suo ’Summer tour’. Appuntamento aalle 21 con ilcampano alla prima esibizione nella città romagnola. In scena i più grandi successi dell’artista, attivo nel panorama musicale italiano dal 2013., al secolo Luca d’Orso, ha debuttato pubblicando i suoi primi brani su YouTube, arrivando ad incidere tre album in carriera. Ferite è il suo ultimo lavoro, fresco di uscita in tutti gli store musicali, ha già collezionato i primi posti delle classifiche arrivando a vendere più di 25 mila copie. Ilall’Arena della Regina sarà la data inaugurale del tour estivo che andrà a toccare altre sei città italiane. Sono già stati venduti migliaia di biglietti.