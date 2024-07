Partiti i controlli serali della polizia municipale a Empoli | sotto la lente le zone di spaccio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)– Più sicurezza nelle serate adgrazie all’aumento degli agenti. Da alcune settimane sononuoviin alcune ‘calde’ di, in virtù dell’arrivo di sei nuovi agenti per il corpodell’Unione dei Comuni. Ieri, 23 luglio, c’è stato il primo incontro del sindaco Alessio Mantellassi e dell’assessora alla sicurezza, Valentina Torrini, con le pattuglie in strada e con i cittadini, tra i quartieri di Corea e Pontorme, in via Cherubini, dove da tempo erano state segnalati casi die consumo di droga in un’area protetta dalle lucicittà. “Già in campagna elettorale avevo ricevuto molte segnalazioni in merito alle questioni di sicurezza su alcune aree, penso al centro come qui in via Cherubini – commenta il sindaco Mantellassi -.