Fiorentina Kean | Vlahovic mi ha consigliato di venire qui ha sempre parlato bene di Firenze

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Moiseha rilasciato un’intervista a Repubblica-, parlando del suo approdo allae di un consiglio speciale: “mi hadella città: mi ha raccontato come gli abbia dato la svolta, anche grazie alle persone che aveva intorno. Dusan mi hadiqui ed era felice della mia scelta“. Un altro calciatore vicino aè l’attaccante del Milan, Rafa Leao: “Parliamo di calcio, ma anche di musica e moda. Fare musica mi rilassa molto, ma tanta gente non capisce ancora ciò che trasmette. Mi haseguito nel mio percorso da calciatore e quando finisco gli allenamenti sono nel mio studio a scrivere. A breve potrebbe uscire un altro singolo scritto con Leao“. L’ex attaccante della Juventus ha poi detto la sua sulle difficoltà che incontrano i giovani italiani: “Purtroppo non riusciamo a sfruttarli, manca l’approccio giusto.