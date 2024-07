Calcio calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari partite 24 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Oltre 48 ore prima della Cerimonia d’Apertura, cominciano quest’le prime competizioni valevoli per i Giochi Olimpici di. Il programma odierno prevede infatti ben ottodella fase a gironi del torneo dimaschile, subito cruciali in ottica qualificazione ai quarti di finale (riservata alle prime due classificate di ciascuno dei quattro raggruppamenti). La partenza ufficiale della rassegna a cinque cerchi è in programma alle ore 15.00 di mercoledì 24con ild’inizio di Argentina-Marocco (a Saint-Étienne) e Uzbekistan-Spagna (al Parco dei Principi, nella capitale francese), mentre a seguire andranno in scena anche Egitto-Repubblica Dominicana e Guinea-Nuova Zelanda alle 17.00, Giappone-Paraguay e Iraq-Ucraina alle 19.00, Mali-Israele e soprattutto un succoso Francia-Usa alle 21.00.