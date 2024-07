Without Blood di Angelina Jolie e Hard Truths di Mike Leigh al Toronto Film Fest 2024

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 23 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Ilival (TIFF) ha svelato un programma ricco di star per la sua 49a edizione, che si terrà dal 5 al 15 settembre. Tra le novità annunciate spiccano i nuovidi celebri attori come Alicia Vikander, Lupita Nyong’o, Steve Coogan, Ralph Fiennes, Jennifer Lopez, Salma Hayek, Lily James e Riz Ahmed.ival: Annunciati idi star come Jennifer Lopez, Robert Pattinson e Ralph Fiennes La sezione Gala presso la Roy Thomson Hall vedrà le anteprime mondiali di due speciali musicali: “Andrea Bocelli: Because I Believe”, un documentario sul celebre tenore italiano diretto da Cosima Spender, e “Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band” di Thom Zimny per Disney+ e Hulu. Quest’ultimo regista era già presente al’anno scorso con il suo documentario su Sylvester Stallone “Sly” per Netflix.