Sono il più ricco idraulico che abbiate mai conosciuto nella vita ho speso 120 milioni di euro Il motivo? Non volevo essere il più ricco del cimitero | la storia di Charlie Mullins

(Di martedì 23 luglio 2024) Si chiama Money Talks ed è una rubrica del Sun dove, non serve dirlo, di parla si soldi. Stavolta tocca a, “l’piùdella Gran Bretagna”. 71 anni, ha venduto la Pimlico Plumber, azienda da lui fondata e che aveva raggiunto 70di dollari di fatturato, per 140di sterline. Cosa dice oggi di sé? “Penso di avercirca 100di sterline (circa 120di), lo dico senza problemi.felice di averlo fatto, non vorrei mail’uomo piùdel. La gente dice che non puoi spendere così tanti soldi, ma io l’ho fatto. Ho fatto investimenti ma principalmente ho vissuto una bella”.