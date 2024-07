Sollevamento pesi gli italiani in gara giorno per giorno alle Olimpiadi 2024 | calendario orari esatti dove vederli in tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilsarà uno degli sport protagonisti dell’ultima settimana dei Giochi Olimpici di Parigi, con le competizioni che andranno in scena da mercoledì 7 a domenica 11 agosto sulla pedana del Paris Expo Porte de Versailles in cui verranno messi in palio complessivamente dieci titoli distribuiti equamente tra categorie maschili e femminili. Ambizioni importanti sul fronte italiano in due eventi, con Sergio Massidda favorito per un posto sul podio nei -61 kg e Antonino Pizzolato outsider di lusso nei -89 kg dopo i tanti problemi fisici dell’ultimo biennio. La spedizione azzurra è completata da Lucrezia Magistris, molto distante sulla carta dalla lotta per le medaglie nei -59 kg e chiamata dunque a migliorare il suo record italiano per ottenere un piazzamento prestigioso.