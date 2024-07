Re Carlo ultime notizie L’appartamento da 6 milioni per incontrare la figlia segreta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 23 luglio 2024) Reavrebbe acquistato all’inizio di luglio un appartamento in uno dei palazzi più lussuosi di New York per la modica cifra di 6,6di dollari. Un pied-à-terre negli Stati Uniti per andare a trovare Harry senza dare troppo nell’occhio, visto che si trova nella Grande Mela? O forse c’è dell’altro, magari una casa dovelaavuta con Diana? Teorie fantasiose emergono ma la spiegazione più plausibile è un’altra. Re, nuovo appartamento a New York Re, ancora in cura contro il cancro, trascorrerà le vacanze nel castello di Balmoral in Scozia, ovviamente con Camilla ma a quanto pare è stato acquistato un appartamento con tre camere da letto a New York a suo nome. Non è una fake news.