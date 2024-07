La sanità in Italia è sempre in mano ai soliti Sicuri siano così esperti da meritarsi il loro ruolo?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Le idee del sottoscritto per una nuovanon le vuole nessun politico di qualunque colore. Francesco Zambon, che ha fatto studi specifici, non ha appoggi da nessun partito politico per poter dire la sua e difendere la salute dei concittadini. A gestire laa diversi livelli amministrativi inci sonogli stessi. Ma avranno vera gloria? Siamocheda poter fare il Giro d’con la maglia rosa? Ho scritto almeno tre interventi su un collega medico che ha avuto una fulgida carriera come amministratore in, lasciando anche “scie di sangue” almeno nella Regione Lombardia, in particolare nel periodo in cui è stato Amministratore delegato della Fondazione Opera San Camillo per la quale lavoro come oculista dal 1981. Ma andiamo con ordine. Il dott.