La quinta edizione della Rassegna Le Radici del Futuro-Scoperta e cura dell’ambiente a Pratovecchio

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 24 luglio 2024 – Ci siamo. La“Ledel” diStia è giunta al taglio del nastro. Titolo di quest’anno “Un nuovo sguardo sul mondo, come costruire una coscienza collettiva”. Dopodomani, giovedì 25 luglio, alle ore 18.00, presso il Padiglione delle Terme di Stia, si svolgerà la serata inaugurale con il primo seminario: “Il bosco ci parla: il messaggio degli alberi all’uomo e alle città. Come si salva il pianeta”. Ospiti del primo appuntamento Luca Mercalli, climatologo e presidenteSocietà Metereologica Italiana (in collegamento online), Andrea Gennai, responsabile Pianificazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Paola Ciampelli del Reparto Carabinieri Biodiversità e Paolo Berdini, urbanista, saggista ed ex assessore del Comune di Roma.