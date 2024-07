Il repubblicano Andy Ogles quello delle foto di famiglia con le armi a Natale ha chiesto l’impeachment per Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 luglio 2024) Il deputatoha presentato una risoluzione per chiedere la messa in stato di accusa diper presunti gravi crimini commessi quando era vicepresidente. Negli articoli presentatiaccusadi aver dimostrato una «straordinaria incompetenza nell’esecuzione di doveri» in particolare sull’immigrazione, uno dei dossier che Joe Biden le aveva affidato.avrebbe mostrato un «forte rifiuto» ad attuare le leggi esistenti e una «palpabile indifferenza verso gli americani che soffrono a causa della crisi al confine» con il Messico, ha osservatoè già balzato alle cronache nazionali (e non) per aver posato con l’interaimbracciandod’assalto in uno scatto del2021.