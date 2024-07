Brasile | trovati squali positivi alla cocaina nelle acque di Rio de Janeiro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 luglio 2024 – Alcunisono risultati. È successo in, dove dei biologi marini hanno eseguito test su 13 esemplari di ‘squalo naso aguzzo’ (Rhizoprionodon lalandii) prelevati dallecostiere vicino a Rio dee hanno scoperto un’alta concentrazione della sostanza stupefacente nei loro muscoli e nel fegato. La ricerca, portata avanti dFondazione Oswaldo Cruz, è la prima a rilevare la presenza di questa droga negli. La specie esaminata nuota prevalentementecostiere ed è stata scelta per i test in quanto più facilmente espostapresenza della sostanza stupefacente, che avrebbero potuto assumere direttamente dall'acqua di mare o dai pesci di cui si nutrono.