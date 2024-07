Allarme per l’invasione di medusa uovo fritto | ecco cos’è e come riconoscerla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) In questi giorni le spiagge e le calette di Jávea, sulla costa mediterranea spagnola, sono state invase da grandi banchi di meduse. La specie predominante è la Cotylorhiza tuberculata, comunemente conosciutala”, chiamata così per il suo aspetto simile alla classica immagine dell’albume schiacciato e irregolare bianco ed al centro il tuorlo tondo arancione. Una situazione che ha generato un certotra i bagnanti, anche se gli esperti assicurano che queste meduse non rappresentano un rischio significativo per l’uomo. Secondo Proyecto Mastral, l’organizzazione dedita all’osservazione meteorologica e ambientale, la puntura di queste meduse produce solo una lieve irritazione e una sensazione di bruciore.