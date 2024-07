Acerbi presto il ritorno in campo | una partita dell’Inter nel mirino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) Francescoprosegue nel suo recupero dopo l’operazione per risolvere il problema pubalgia e fa sorridere l’Inter. Per lui una gara già nelper ilin. RECUPERO IN CORSO – Prosegue con ottimi progressi il recupero di Francescodopo il problema pubalgia, che lo ha anche costretto a saltare EURO 2024 con l’Italia. Adesso per il difensore il grande obiettivo è quello di recuperare al meglio in vista della prossima stagione, che, differentemente da quanto accaduto lo scorso anno, vorrà iniziare fin dalla prima giornata. Un anno fa, infatti, un altro problema fisico lo aveva fermato e gli aveva impedito di prendere parte alle prime tre giornate del campionato poi vinto dall’Inter, con Stefan de Vrij come titolare al suo posto.