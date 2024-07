Traghetto provoca un effetto tsunami a Mykonos bagnanti feriti | arrestato il capitano video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Paura a, dove unhato delle onde anomali causando unsu una spiaggia in quel momento particolarmente affollata: nell’impatto duesono rimastie gli effetti personali delle persone presenti sulla spiaggia sono stati portati in mare. Paura sabato asulla spiaggia di Agios Nel pomeriggio di sabato 20 luglio, sulla spiaggia di Agios Stefanos aregnava il caos. Il“Fast Ferries Andros” ha sollevato tali onde (), che in pochi secondi, gli effetti personali dei vacanzieri e i lettini sono finiti in mare, ha riferito la guardia costiera. Due persone sono rimaste ferite. Dopo che la nave ha attraccato al porto di Rafina, i funzionari dell’amministrazione hannoildelper “interferenza pericolosa con il movimento di veicoli, navi e aeromobili”.