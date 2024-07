Tennis calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto saranno 40 i Paesi rappresentati nei cinque tabelloni delalledi, con 184 giocatori che si sono qualificati in tutto negli eventi previsti (singolare e doppio maschile e femminile e doppio misto). Nei tornei di singolare vi saranno al massimo quattro giocatori per genere dello stesso Paese. Le Nazioni potevano anche nominare fino a due coppie nei doppi maschile e femminile, con un massimo di 6 giocatori per genere per Paese in totale. Le iscrizioni per il doppio misto, con 16 coppie, verranno determinate mercoledì 24 luglio. L’Italia ha qualificato 7 singolaristi su un massimo di 8, quattro nel torneo maschile e tre in quello femminile, mentre avrà al via due coppie sia nel doppio maschile che in quello femminile.