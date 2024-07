Stipendi scattano gli aumenti per il personale scolastico | nuovi importi da luglio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 22 luglio 2024) Buone notizie per il: già da questo mese disono in arrivo glidio legati al nuovo sistema di classificazione delle posizioni economiche. Per chi lavora nelle scuole, è previsto un incremento da 96 a 190 euro, che si sommerà agli arretrati di maggio e giugno. Il nuovo contratto delIl nuovo Contratto nazionale per il comparto dell’istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021, è entrato in vigore definitivamente il 19 gennaio 2024 e riguarda oltre 1 milione e 200mila dipendenti pubblici, di cui più di 1 milione e 100mila appartenenti ai settori scuola e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Afam). La restante parte include coloro che lavorano nelle università e nei centri di ricerca (escluso ildocente).