San Cristoforo cocaina crack e marijuana nella busta della spesa arrestato 36enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 luglio 2024) È stato beccato dalla Polizia di Stato con la droga. I FalchiSquadra Mobile hannoin flagranza un catanese di 36 anni, sorpreso in una stradina del quartiere Sanmentre attendeva l’arrivo di qualche potenziale acquirente. Ilè stato fermato con unaparticolarmente voluminosa, al punto da generare nei poliziotti più di un sospetto. Per questo, gli equipaggiSquadra Mobile hanno proceduto all’identificazione del, già segnalato per reati contro il patrimonio, e, poi, hanno provveduto a verificare il contenuto. Alsono stati sequestrati 130 grammi di, suddivisa in quattro buste per alimenti, un involucro contenentedi 11 grammi e una dose di, oltre a denaro contante, probabile provento dell’attività di spaccio.