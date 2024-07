Ricomincio da Taaac al cinema il nuovo film targato Il Milanese Imbruttito | la storia gli attori le guest star

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Milano – "da", il secondode "Il", uscirà algiovedì 26 settembre 2024, sarà in anteprima nazionale estiva dal 15 al 18 agosto nelle migliori sale e arene italiane. Come il predecessore del 2021, "Mollo tutto e apro un chiringuito”, ilè diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi. Dopo l’excursus in Sardegna del primo capitolo, il sequel si svolge interamente nel territorio lombardo, toccando diversi luoghi della città di Milano, in particolare il quartiere Portanuova.