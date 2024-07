Italia spaccata in due | sospesi i treni tra Calabria e Sicilia Il guasto e le corse soppresse…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Si invitano i passeggeri a riprogrammare il viaggio”, così da Trenavvertono i viaggiatori che da oggi e nei prossimi giorni volessero mettersi in viaggio via treno da e per lae la. L’annuncio invita i passeggeri a riprogrammare i piani a causa di una totale interruzione ferroviaria tra Battipaglia e Sapri, che durerà fino a venerdì 26 luglio. Questa decisione segue il deragliamento di alcuni carri vuoti di un treno merci avvenuto il 9 luglio scorso in provincia di Salerno, causando pesanti disagi sulla tratta che ha continuato a funzionare a binario unico con velocità ridotta.