Gisele Bundchen bellissima? Non avete mai visto la sorella | Patricia da mozzare il fiato | Foto

(Di lunedì 22 luglio 2024) Super top model, a lungo considerata la regina delle passerelle, erede naturale di Claudia Schiffer e Naomi Campbell, protagonista del jetset internazionale. In una parola,è non solo la donna più bella del Brasile, ma anche, a buon diritto, del globo. Forse, però, solo perché nessuno ha maisua(gemella). L'occasione galeotta è stato il compleanno delle due, che hanno compiuto 44 anni splendidamente portati e hanno pubblicato tutto sui social, doveè seguita da 22,8 milioni di follower. Insieme a lei, ovviamente, lache ha incantato il web per la sua incredibile somiglianza con la più famosa gemella. "Sono grata di festeggiare un altro anno intorno al sole con la mia super- ha scritto la top model di Horizontina su Instagram -. Grazie a tutti per l'affetto e gli auguri di compleanno.