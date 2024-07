Elijah Wood ritorna ad essere Frodo per i nuovi film de Il Signore Degli Anelli?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Mentre cresce l'attesa per "The Hunt for Gollum", il nuovoambientato nell'universo delalimenta le speranze dei fan con la sua disponibilità a tornare a vestire i panni diBaggins. Nuovodi Ilpotrebbedi nuovoDurante il FantasiaFestival di Montreal, l'attore ha espresso il suo entusiasmo all'idea di riprendere il ruolo che lo ha reso celebre: "Sarebbe davvero incredibile. Tornare in Nuova Zelanda per lavorare con quelle persone in quel mondo tornare in un universo così amato e che significa così tanto per me. Sarebbe fantastico". Le parole dilasciano intravedere una forte possibilità che l'attore possa tornare a calcare le scene nei panni dell'hobbit più famoso del cinema.