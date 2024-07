Credito frodi per oltre 150 milioni | valore economico in crescita del 145%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lebasate sul furto di identità rimangono una minaccia preoccupante per il settore del, in particolare per ilal consumo. Stando ai dati riportati dall’Osservatorio CRIF – Mister Credit sulleCreditizie relativi all’intero 2023, lo scorso anno sono stati registrati32.400 casi in Italia, con un importo medio per frode di 4.666 Euro. Sebbene il numero di casi sia in leggero calo rispetto all’anno precedente (-5,4%), ilcomplessivo è in aumento del +14,5%, superando i 151di euro. Ancora più allarmante è l’aumento del +21,1% dell’importo medio frodato, che evidenzia un impatto finanziario più pesante per le vittime. Analizzando i trend per fasce di importo l’Osservatorio CRIF – Mister Credit registra che se da un lato i casi di frode con importi inferiori ai 1.