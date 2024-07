Con iPhone 16 arriva finalmente la ricarica rapida e cambia tutto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il prossimo16 potrebbe avere una batteria più facile da sostituire e più veloce dare. Mancano ancora diverse settimane al lancio ufficiale dei nuovi smartphone Apple, ma ci sono già diverse notizie sullo stato dell’arte dei nuovi dispositivi: in primis si parla di una nuova tecnologia che semplificherebbe la procedura di sostituzione della batteria degligrazie a un involucro in acciaio inossidabile che si potrebbe sganciare con un semplice clic. Se adessore la batteria del telefono è una procedura complessa e che richiede la giusta attrezzatura, dal prossimo anno la procedura potrebbe essere più veloce grazie a un incapsulamento in metallo che consentirebbe di rimuovere l’alimentatore con una piccola scarica elettrica a basso voltaggio.