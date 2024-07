Catwoman | la star Halle Berry ricorda le critiche al suo costume | Era più adatto al mio corpo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) A quanto pare molti fan non hanno gradito cheindossasse unpiù scollato per il film sulla famigerata, interpretato da, è ampiamente considerato uno dei peggiori film tratti da fumetti di tutti i tempi, ma il noto flop del 2004 aveva attirato già parecchia negatività prima ancora di arrivare nelle sale - in parte a causa deltroppo scollato della. Tutte le precedenti interpretazioni diavevano indossato una variante di una tuta monopezzo, mentre l'abito indossato da Patience nel film esponeva più pelle e rinnovava completamente la maschera. A quanto pare, è trapelata online un'immagine dellache sfoggiava una versione precedente del, e i fan della nemica felina di Batman