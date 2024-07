Riccione nuova illuminazione in corso Fratelli Cervi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024)in, in Paese, e un intervento per il decoro della rotonda davanti all’ospedale Ceccarini, all’incrocio con viale Ceccarini alta. Entrambi i lavori sono stati completati. La sostituzione dei pali dell’pubblica ha riguardato tutto il viale ad esclusione del tratto da viale Cassino alla rotonda di viale Ceccarini, davanti dell’ospedale. I lavori hanno riguardato solamente la sostituzione dei pali rovinati, mentre sono stati conservati i corpi illuminanti a led. Sono stati inoltre predisposti i lavori per l’installazione di unapubblica in viale Righi, con l’interramento dei cavi per la sostituzione della vecchia linea a cablaggio sospeso, e su viale Basilicata in cui l’attuale impianto a energia solare, poco efficiente, sarà sostituito con unainstallazione collegata alla rete elettrica di viale Puglia.