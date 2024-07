Inter Marotta | Cabal? Per valutazioni interne abbiamo preferito fermarci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Beppe, presidente dell’, ha rilasciato un’vista a Mediaset, facendo il punto della situazione sul calciomercato: “una rosa molto competitiva. Confermare il 90% della squadra e aggiungere tre giocatori importanti come Zielinski, Taremi e Martinez rappresenta una garanzia significativa per i nostri obiettivi stagionali“. Sui singoli, invece: “Gudmundsson non l’mai trattato poiché il nostro settore offensivo offre garanzie ed è congruo anche a livello numerico. Attualmente non c’è alcun tipo di esigenza quindi stiamo fermi così. Dumfries penso e spero che rinnovi.? Per valutazionene nostrescelto die di non proseguire il nostroessamento“.: “? Perne” SportFace.