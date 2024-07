Francesco Gabbani bloccato dal caos voli arriva in Sardegna con un piano b particolare | Speriamo di atterrare sani e salvi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Giornata complicata, come centinaia di migliaia (se non milioni) di altre persone. Colpa del blackout Microsoft che ha mandato in tilt gli aeroporti di tutto il mondo. Così, chi può, ha dovuto escogitare piani alternativi per volare da una parte all’altra della nazione. È il caso di, costretto a Milano dopo la cancellazione del suo volo da Malpensa. Il cantante, però, aveva un concerto ine non voleva assolutamente mancare all’appuntamento, anche per non deludere i suoi fan. Il vincitore di Sanremo 2017 non si è mai perso d’animo e ha presto trovato unB per raggiungere l’isola. Il cantante si è infatti diretto all’aeroporto di Collegno, dove ha potuto prendere un monoelica e raggiungere l’aeroporto di Olbia in tempi record. “di”, aveva scritto, forse poco convinto dell’inusuale mezzo di trasporto.