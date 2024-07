Benedetta Parodi e Fabio Caressa 25 anni di matrimonio | il vestito da sposa l’emozione per i figli e la festa fino a tarda notte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Venticinqueinsieme.ha festeggiato le nozze d’argento con il maritocon una grandeinsieme alla famiglia e agli amici di sempre. Per l’occasione la conduttrice televisiva milanese ha indossato nuovamente il suo abito da. “Ho messo l’abito originale e la cosa bella è stata che la vestizione è stata con le mie amiche, come 25fa” ha raccontato in una storia su Instagram. A rendere ancora più speciale la giornata la presenza dei. “Mi hanno accompagnata poi c’è stato il taglio della torta. Che emozione” ha spiegato, raggiante nel suo abito bianco.hanno tre: Matilde di 22, Eleonora (20) e il più piccolo, Diego. Eleonora è molto conosciuta al grande pubblico dopo la sua partecipazione in coppia con il padre a Pechino Express (erano la coppia de “I”).