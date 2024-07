Chi è messo male in Europa Von der Leyen bis l' affondo di Verderami

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Von derbis, se ne parla negli studi di Stasera Italia. Francescocerca di far capire che il voto contrario di Meloni alla Von dernon avrà conseguenze negative per il nostro Paese. La presidente della commissione europea, infatti, non ha alcun interesse a chiudere le porte in faccia all'Italia. I problemi che ha sono ben altri. Bentornati a #StaseraItalia! Il no di Giorgia a Ursula. Furbizia o coerenza? Ne parliamo con Francesco: "Io penso che la cartina tornasole sarà il tipo di commissario che avrà l'Italia e il rapporto che ci sarà tra Meloni e Ursula Von der" pic.twitter.