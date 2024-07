Carafano Heritage Foundation | Meloni ha fatto bene a non votare von der Leyen Avrà un ruolo centrale e insostituibile

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 luglio 2024) “Escludere Giorgiadalle decisioni sulle cariche principali è stata una scelta miope. Habenissimo a nonUrsula von der”. Parola di James, editorialista, Senior counselor e fellow della, che in un colloquio con l’Adnkronos fa il punto sugli equilibri europei dopo il voto. “L’idea che questa ondata politica di destra sia destinata a passare e che i suoi membri debbano essere messi in un angolo come bambini capricciosi, è il segnale che una parte delle istituzioni europee non hanno capito questo momento storico. È una forza che sta crescendo e marginalizzarla la rafforzerà”.