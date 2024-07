Anziana scippata operai inseguono il ladro e recuperano la borsa | Una reazione naturale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Empoli, 20 luglio 2024 – Si dice che ognuno ha il proprio angelo custode. L’donna che ieri mattina è stata vittima di uno scippo con strappo in via Fabiani ne ha avuti ben tre. Grazie a duein servizio e al comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Empoli in pochi minuti l’89enne è rientrata in possesso dellacon tutti i suoi effetti personali, rimediando soltanto un bello spavento. Una storia con un lieto fine, dunque, ma così piena di colpi di scena che merita di essere raccontata dall’inizio. Sono circa le 10.40 e la signora, classe 1935, sta camminando lungo in via Fabiani. Ad un certo punto un ragazzo proveniente dalla parte opposta le si avvicina e con forza le strappa ladal braccio per poi fuggire via imboccando via Verdi. Il caso vuole che dietro l’angolo ci sia un furgoncino con a bordo due