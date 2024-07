A Milano Bene il faccia a faccia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) L’incontro milanese tra Massimo Pulcinelli e Matteo Trombetta Cappellani è andato. Non c’è ancora stata la fumata bianca, ma i due si sono conosciuti di persona e ne hanno tratto comunque piacevoli riscontri. Insomma, la chiusura totale iniziale del Patron dell’Ascoli Calcio nei confronti dell’offerta proposta dalla Metalcoat si è lentamente trasformata in una possibilità di accordo e anche la disponibilità del titolare della Ferinvest attualmente proprietaria del 90% delle quote azionarie della società di corso Vittorio Emanuele ad andare aper incontrare il proprietario della Metalcoat è stato un bel segnale di distensione. La volontà di giungere ad un accordo c’è da entrambe le parti. Pulcinelli ora ha il grande vantaggio di poter trattare da solo la vendita forte della sua quota azionaria.