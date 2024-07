Trump | ‘Sono sopravvissuto perché Dio era dalla mia parte’

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 luglio 2024) ROMA – Donaldha accettato formalmente la nomination per la Casa Bianca alla convention repubblicana di Milwaukee. Poi ha spiegato come secondo lui èall’attentato, che ha raccontato nei dettagli: “Avevo Diomia parte”. “Fight, fight, fight”: così la platea ripete in coro le parole cheha gridato dopo l’attentato, ricordandole sul palco mentre scorrono le immagini dell’attacco. Poi ha reso omaggio a Corey Comperatore, il vigile del fuoco rimasto ucciso a colpi di arma da fuoco durante il comizio di sabato in Pennsylvania.ha chiesto un momento di silenzio e ha mostrato un casco e una giacca da pompiere appartenuti alla vittima.