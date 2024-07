Schmeichel si riunisce a Rodgers al Celtic

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 19 luglio 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Kasperha firmato un contratto annuale con il, ritrovando al contempo l’ex allenatore del Leicester City Brendan. Il portiere danese si unisce ai campioni in carica della Premiership scozzese come free agent dopo aver lasciato la squadra belga dell’Anderlecht, dove ha trascorso una sola stagione., che ha trascorso anche un anno con il Nizza, squadra della Ligue 1, nel 2022-23, porta con sé molta esperienza alPark, dopo i suoi 11 anni trascorsi con il Leicester.