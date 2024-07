Residenza d’autore Binario 7 In diretta davanti al pubblico | JoePalla prepara le sue opere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) “I sette nani nel bosco magico“ popolano la vasca espositiva del Teatro7 di Monza, diventataper artisti. In questi giorni (per due settimane) lo scenografo Umberto Voci in arte, pittore e street artist monzese, sta lavorando alledella sua prossima mostra a tema fantastico che sarà allestita al Punto Arte di via Bergamo il 5 ottobre: il polo culturale di via Turati ha deciso di mettere i suoi spazi a disposizione dell’artista, che lavorerà alle nuovea contatto diretto col. Tutti gli abitatori del7, curiosi, artisti e interessati possono entrare e seguire passo passo il processo creativo: Joe Palla lavora ogni giorno dalle 9 alle 18, pronto a confrontarsi con i presenti che così diventeranno parte di una performance che sarà raccontata quotidianamente anche sui social.