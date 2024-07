Parole grosse alla Festa Pd Querelato da Vannacci quella frase di Bersani per il pm fu diffamatoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Astenersi da ogni esercizio di più sfrenata continenza. La parola al centro della tenzone era stata "coglione". Inutile girarci attorno. Soprattutto perché le conseguenze sono state penali. La procura di Ravenna ha infatti appena esercitatoche i tecnici chiamano ’azione penale’ contro l’ex onorevole piacentino Pierluigi(anche ex presidente della Regione ed ex segretario del Pd, partito nel quale era rientrato nel 2023 dopo lo scioglimento di Articolo Uno). Al centro di tutto, c’è quanto detto tra scroscianti applausi degli astanti sul conto del generale Roberto, ora fresco di nomina all’Europarlamento, dal palco delladell’Unità della città romagnola nell’umida serata del primo settembre scorso. Basta fare un giro sul web per rintracciare laincriminata: "Io ho letto solo i sommari.