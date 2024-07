L’integrazione di Italia Viva nel centrosinistra mette fine all’equivoco del terzopolismo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Renzi ha deciso, pere per +Europa (quando annuncia di investire nelil quasi quattro per cento delle Europee include i voti di +Europa, no?) che d’ora in avanti questi partiti sono parte integrante del. La cosa positiva è che così frantuma definitivamente l’equivoco terzopolista, il centrismo che occhieggia ora a destra ora a sinistra a seconda delle convenienze. Renzi ne è stato coprotagonista fino a ieri, Calenda continua a gestirlo. Marattin e Costa ancora non si capisce cosa vogliono farne. La cosa negativa è invece l’assegno in bianco consegnato a Schlein. Che non è Von der Leyen, cioè una leader che guida l’Europa dal centro con una visione dei rapporti economici, sociali, politici, nazionali e internazionali consolidata nella tradizione del partito di Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Helmut Kohl, Angela Merkel.