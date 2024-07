La Stagione 2 di F1 24 è già sulla griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) EA presenterà il 24 luglio la secondadi contenuti per EA SPORTS F1 24, un gioco ufficiale FIA Formula One World Championship. La2 porta i giocatori a rivivere i momenti iconici della prima metà del 2024 visitando alcuni dei circuiti più storici del calendario con una serie di eventi insieme a Kick Sauber e Red Bull Racing. Saranno presenti nuove Sfide Pro, momenti della Carriera Sfida, Scenari di Gara e un Podium Pass rinnovato, permettendo ai giocatori di testare le loro abilità e vincere ricompense esclusive. Nella2, i fan possono sfidare la star delle corse Zhou Guanyu e l’ambassador di EA SPORTS Max Verstappen in emozionanti sfide Pro.