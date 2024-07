Deadpool & Wolverine nell’ultimo trailer del film Marvel svetta Lady Deadpool

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nel finaldi, terzodella saga dello sboccato mercenario, e primo a fare ufficialmente parte del MCU, vediamo per la prima volta a figura intera l’intrigante, che tante speculazioni sta generando nei fan, convinti che sotto la sua maschera si celi Blake Lively (moglie di Ryan Reynolds, interprete di) o addirittura Taylor Swift, la popstar più famosa al mondo in questo momento, che con il suo The Eras Tour sta distruggendo record su record per quanto riguarda le performance live. Come prevedibile, ilnon svela completamente l’arcano, anzi aggiunge mistero a mistero, con una sorpresa finale che lascerà molti a bocca aperta.