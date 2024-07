Rodeo è il nuovo singolo di Asia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dal 19 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildidisponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 12 luglio. “” è un brano che parla della donna all’interno della scena rap, di come in undi soli uomini una donna può riuscire a vincere tenendo la testa alta e puntando più in alto degli altri. Un tema semplice che con i doppi sensi delle parole può portare la canzone in più direzioni. Commenta l’artista a proposito del brano: “Subito dopo la partecipazione a XFactor 2023 ho iniziato a scrivere i miei primi inediti, ma mai avrei pensato di riuscire ad ottenere in poco tempo risultati così importanti per me. Sono felicissima di aver avuto l’opportunità di pubblicare il mio primocon distribuzione Sony Music, è come nelle favole un sogno che diventa realtà.