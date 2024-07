Napoli Raspadori…E per quanto riguarda Hermoso e Lindstrom

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ile Giacomo Raspadori: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “L’attaccante bolognese, infatti, si aggregherà aldirettamente per la seconda fase del ritiro pre-campionato, che si svolgerà in quel di Castel di Sangro a partire dal 25 luglio. In quei giorni l’ex Sassuolo si confronterà da vicino con il suo nuovo allenatore, Antonio Conte, per capire programmi e progetti del condottiero salentino nei suoi confronti”. Nella seconda stagione al, Raspadori “Raspadori, infatti, dopo un anno vissuto più da tappabuchi che protagonista si aspetta chiarezza. In particolare dal punto di vista tecnico-tattico, visto che nell’ultima stagione con Garcia, Mazzarri e Calzona è stato sballottato in più ruoli senza trovare continuità d’impiego”.